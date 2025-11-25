歌舞伎俳優の中村雀右衛門（70）が26日、都内で、4月10日に初日を迎える「四国こんぴら歌舞伎大芝居」（香川・旧金毘羅大芝居）の製作発表を行った。39回目を迎える日本最古の芝居小屋を使った伝統の興行。今年は映画「国宝」にも登場した「鷺娘」などを上演する。10回目の出演となる雀右衛門は「今回は襲名から10年で、父にゆかりのある演目ができる。こんなにうれしいことはありません」と開催を喜んだ。