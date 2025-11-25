新日本プロレスは26日、「HOUSEOFTORTURE」を率いるEVILが契約満了により今月限りで退団すると発表した。「EVIL選手の今後の活躍にご期待ください」となどと伝えた。EVILは1月4日の東京ドーム大会でデビューした東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフアロンに敗れ、NEVER無差別級王者から陥落。その後も試合に出場していたが、20日の後楽園ホール大会以降はカードに名前がなく、米サイトでは米最大手の「WWE」入りなどが