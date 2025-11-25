新日本プロレスは２６日、極悪レスラーのＥＶＩＬが退団することを発表した。「ＥＶＩＬ選手は、２０２６年１月末をもって弊社との契約を満了。本人との話し合いの結果、新日本プロレスを退団することとなりました。長らくＥＶＩＬ選手を応援してくださったお客様には、突然のお知らせになりましたことを心からお詫び致します。ＥＶＩＬ選手の今後の活躍にご期待ください」と報告した。ＥＶＩＬは、１５年１０月に内藤哲也の相