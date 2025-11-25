皮膚疾患の共同研究相手から高額接待を受けたとして、東大大学院教授で医師の佐藤伸一容疑者（６２）が収賄容疑で逮捕された事件で、１日の接待費用が最大で約８５万円に上っていたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、佐藤容疑者が共同研究を統括する立場を利用し、高級店ばかりを指定していたとみて調べている。警視庁は２６日、佐藤容疑者の部下で、同大学院元特任准教授の医師吉崎歩容疑者（４６）（東京都文京