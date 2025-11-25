２７日に公示される衆院選は、３６年ぶりに真冬の２月に投開票される。寒波が続く北国の各陣営は、聴衆や運動員の防寒対策を強化し、事務所の雪かきに追われている。自治体の選挙管理委員会は、雪で設置場所を確保できないためポスター掲示板を削減。投票所の除雪のため、投票開始を遅らせる異例の対応も余儀なくされている。「これだけではまだ寒いかな」。北海道１１区（帯広市など）のある陣営では２６日、遊説担当のスタッ