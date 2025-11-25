ＤｅＮＡは２６日、三浦大輔前監督（５２）が球団のアンバサダーに就任すると発表した。野球の普及振興活動や地域コミュニティー活動に加え、野球全般に関する学びについての意見交換や国内外の野球視察などを行っていくという。三浦前監督は球団を通じ「勝負の世界からは離れますが、これからも『野球の面白さや魅力を伝えていきたい』という気持ちを強く持っています。これまで以上にたくさんの方々と触れ合い、横浜の街、フ