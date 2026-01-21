大相撲初場所で２場所連続優勝を果たした大関・安青錦（２１）＝安治川＝が２６日、東京・江東区内で一夜明け会見を行った。看板力士の重圧を乗り越えて、２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来、２０年ぶりとなる新大関Ｖ。春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）では、年６場所制となった１９５８年以降に初土俵を踏んだ力士（付け出しを除く）では最速となる所要１６場所での綱取りに挑戦。ウクライナから来日し、角