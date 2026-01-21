オリックスのドラフト２位・森陽樹投手（１８）＝大阪桐蔭＝が２６日、「クイック克服」をプロ生活でのカギに挙げた。大阪・舞洲の新人合同自主トレで、プロ入り後は初となるブルペン入り。「いつもやっている」と明らかな調整段階でもクイックを交え、立たせた捕手に２０球を投げ込んだ。「クイックになると球速が落ちる人がいる。やっぱり走者が出てから（の投球）も大事だと思うし、自分の課題でもあるので」。ノーワインド