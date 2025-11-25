阪神は２６日、恒例イベント「ウル虎の夏２０２６」を開催すると発表した。７月２０日からのＤｅＮＡ３連戦（甲子園）、同２４日からの巨人３連戦（同）で実施予定。「カオスとエナジー」をテーマにした限定ユニホームの胸のＴＩＧＥＲＳロゴは、稲妻のような鋭利な形状で力強さと闘争心が表現された。村上は昨年の「ウル虎―」が行われた７月１１日のヤクルト戦（甲子園）で自己最悪６失点を喫し、プロ最短の２回ＫＯ。「全然