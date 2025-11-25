中日が沖縄春季キャンプに、ソフトバンクや米大リーグのマリナーズで活躍した川崎宗則氏（４４）を臨時コーチ兼選手として招へいすることが２６日、分かった。期間は２月２〜６日。川崎氏は０４年に盗塁王と最多安打のタイトルを獲得。１２年から米国で５年間プレーし、日米通算１５２６安打を記録した。２０年からはルートインＢＣリーグ・栃木でプレー。キャンプでは、衰え知らずのベテランにノックや打撃練習に参加してもらい