阪神・高橋遥人投手（３０）が２６日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを行い、大好物の“ジュース断ち”で３〜４キロの減量に成功したことを明かした。公称の８１〜８２キロに戻って体も軽く、この日は気温５度の極寒の中で最長９０メートルのキャッチボール。「『太ってる』とみんなに言われたのと、どこかで歯止めを効かせたかった。ジュースとか飲み物を気をつけている」と笑顔で明かした。左手首のプレート除