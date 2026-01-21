ユース年代ではゴールを量産し、ドイツの神童と呼ばれてきた男の今後はどうなるのだろうか。昨夏にドルトムントからデンマークのコペンハーゲンへ移籍した21歳のFWユウスファ・ムココの立場が危ういものとなっている。ムココはドルトムントのアカデミー時代から注目されてきたが、トップチームでは定位置を確保できなかった。そこで昨夏に500万ユーロの移籍金でコペンハーゲンに完全移籍したのだが、コペンハーゲンでも状況は変わ