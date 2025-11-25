山東省済南市にある解放閣の北側にこのほど、スマート街灯柱が新たに設置された。通常の道路照明機能に加え、柱上部にはドローンの自動格納庫が新設され、バックエンドからの操作一つで離陸し、都市の巡視任務を遂行できる。大衆日報が伝えた。済南で初めてスマート街灯柱にドローンを搭載する試みで、「一つの柱で多用途」「一機で多機能」を実現した。試験導入では「スマート街灯柱＋ドローン自動格納庫」という新モデルを展開し