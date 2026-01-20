また、日本代表戦士がピッチに倒れた。現地１月25日に開催されたエールディビジ第20節のヘラクレス戦で、フェイエノールトのDF渡辺剛が右足首をひねって、負傷したのだ。クラブの専門サイト『FR12.NL』によれば、のロビン・ファン・ペルシ監督は試合後、28歳CBの状態について、「ワタナベは足首を捻挫した。問題はどれほど深刻なのかということだ。様子を見て、それほどひどくないことを祈るしかない」とコメントしている。