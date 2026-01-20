PSVが首位を独走する今季のオランダリーグは、２位から６位までの５チームに共通するものがある。２位フェイエノールト（DF渡辺剛、FW上田綺世）、３位アヤックス（DF板倉滉、冨安健洋）、４位NEC（MF佐野航大、FW小川航基）、５位AZ（DF毎熊晟矢）、６位スパルタ（FW三戸舜介）と、各チームに日本人選手がいるのだ。そのほとんどがチームの主力。質量ともに充実しているのが、今季のオランダリーグにおける日本人勢と言えるだろ