終わってみれば安青錦が看板力士の意地を見せ、平幕の下克上を阻止しました。横綱、大関でただ一人、15日間安定した力を発揮。地道な稽古で培われた確固たるスタイルを持つ力士の強さを改めて実証しました。千秋楽の優勝決定戦。熱海富士は右を差して食い下がり、大関も手を焼いているようにも見えました。ただ、土俵下で勝負審判として見守った私からすれば、両者には力の差があるとも感じました。勝負を決めた首投げは捨て身