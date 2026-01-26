Snow Manの目黒蓮が、みずほ銀行の新CMキャラクターに起用された。1月27日より開始される「新生活キャンペーン」の新CM「目黒さん登場」みずほ口座開設篇、「目黒さん登場」みずほ楽天カード篇、「目黒さん5分ポーズ」みずほ口座開設篇、「目黒さんWポーズ」みずほ楽天カード篇が1月28日より放送開始。また、27日のみ新CM「もったいない」篇が特別公開される。【動画】目黒蓮がCMキャラクターに！みずほ銀行新CM5種みずほ銀