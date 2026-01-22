TBS系で中継される『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』のスペシャルキャスターに高橋尚子、総合司会に安住紳一郎TBSアナウンサーが就任。放送テーマは「4年の軌跡、この一瞬に。」に決定した。【写真】『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』総合司会の安住紳一郎TBSアナウンサー高橋がスペシャルキャスターを務めるのは9大会連続、安住が総合司会を務めるのは4大会連続となる。選手たちが4年間積み重ねてきた軌跡（スト