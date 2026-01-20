大相撲初場所大相撲初場所は25日、東京・両国国技館で千秋楽が行われた。大関・安青錦（安治川）は、優勝決定戦で熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで下し、2場所連続の優勝を飾った。表彰式では君が代を斉唱した。一夜明け会見では練習したことを告白した。ウクライナ出身で初土俵からまだ15場所であるが、もう君が代を歌っていた。テレビ中継で口ずさむ様子が映り、視聴者の間でも話題になっていた。安青錦は26日、ライブ配信