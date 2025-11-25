ソニーネットワークコミュニケーションズの通信サービスブランド「NURO（ニューロ）」で、新たなテレビCMの放映が始まった。アーティストのちゃんみなを起用したもの。 あわせて、特典が当たるキャンペーンや、ONU（回線終端装置）の限定デザインBOXでの提供が開始される。 新曲「FLIP FLAP」に乗せた「独白篇」 新CMのタイトルは「NURO 『感動を止めるな。』独白篇」。