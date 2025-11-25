ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２８）がみずほ銀行の新ＣＭキャラクターに就任したことが２６日、わかった。２７日から始まる同行の「新生活キャンペーン」を３パターンのＣＭでＰＲ。「自分が今の仕事を始めて最初に口座を作ったのが、みずほさんだったので、自分の中ですごく思い出があって」と感慨深げに撮影を終えた。新生活をスタートさせる人に向けて「皆さんとともに僕も頑張っていけたらなと思っております」とメッセージ