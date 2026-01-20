札幌市で過去のいじめ事案が「重大事態」として認定されたことを受け、市教委が各学校に調査をした結果、新たに「重大事態」となる可能性のある事案が２０１３年以降で２０件確認されたことがわかりました。（札幌市教育委員会）「教育委員会及び学校での点検の結果、より事案の精査が必要だと考えられる事案が２０件ございました」札幌市教委は、１月２２日までに市内の小・中学校・高校など３０９校に対して、「いじめ重大事態」