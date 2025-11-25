気象台は、午前4時10分に、なだれ注意報を雲南市、奥出雲町、飯南町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】島根県・雲南市、奥出雲町、飯南町に発表（雪崩注意報） 27日04:10時点隠岐では、27日昼前から28日明け方まで高波に注意してください。東部では、27日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■雲南市□なだれ注意報【発表】27日にかけて注意■奥出雲町□なだれ注意報【発表】