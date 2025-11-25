お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」すがちゃん最高No.1（34）が26日に放送された日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜後8・00）に出演。今年会いに行こうと思っている人物を明かした。今回は「まる見え!危険な旅SP」と題して放送された。「母が浮気してた!?実の父を探す旅」のVTR後にコメントを求められたすがちゃんは「人ごとじゃないなと思って」と切り出した。自身の父親について「5年前に亡くなってるんです