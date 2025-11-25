Snow Man目黒蓮（28）が、今日27日から放送の「みずほ銀行」新テレビCMに出演する。新生活を始める人々に向けてサービスの魅力を親しみやすく伝える内容。CMキャラクターに起用され「今の仕事を始めて最初に口座を作ったのが、みずほさんだった」と明かし「感慨深いものがあって、同時にすごくうれしい気持ちになりました」と縁に感謝した。