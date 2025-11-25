「オリコン週間音楽ランキング」が27日発表され、SixTONESの初のベストアルバム「MILESixTONES−Best Tracks−」（21日発売）が初登場で1位となった。初週売り上げは57・7万枚。23年発売のサードアルバム「声」の51・7万枚を超えて自己最高記録となった。SixTONESが同ランキングで初週売り上げ50万枚を突破するのは通算2作目。また、今回でファーストアルバム「1ST」から6作連続、通算6作目の1位獲得となった。男性アーティスト