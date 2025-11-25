ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮（２８）が、みずほ銀行の新ＣＭキャラクターに起用されたことが２６日、分かった。新ＣＭに出演する目黒は、「自分が今の仕事を始めて最初に口座を作ったのが、みずほさんだった。ＣＭに出ることができるのは感慨深いものがあり、それと同時にすごくうれしい気持ちになりました」とコメント。同行では最短５分で口座開設の申し込みができることにちなみ、“５分だけ何でもできるとしたら何がしたいか