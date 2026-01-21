ＴＢＳ系で中継するミラノ・コルティナ２０２６オリンピックのスペシャルキャスターに９大会連続で高橋尚子さん、総合司会に４大会連続で同局の安住紳一郎アナウンサーが就任することが２７日、分かった。放送テーマは「４年の軌跡、この一瞬に。」に決まった。選手たちが４年間積み重ねてきた軌跡（ストーリー）をオリンピックという大舞台の一瞬、一瞬で輝かせるその瞬間を高橋さんと安住アナの２人が熱く、丁寧に届ける形に