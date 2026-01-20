2026年1月にデビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのベストアルバム『MILESixTONES −Best Tracks−』（マイルストーンズ ベストトラックス）が、1月27日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場した。【動画】SixTONES「MILESixTONES -Best Tracks-」Member-Produced Songs digeST初週売上57.7万枚は『声』の51.7万枚を超えて自己最高を記録。SixTONESが同ランキングにおいて初週売上50万枚を突破