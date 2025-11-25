歴史的な寒波による悪天候に見舞われていたアメリカ北東部メーン州でプライベートジェットが離陸直後に墜落し、7人が死亡しました。アメリカのFAA（連邦航空局）などによりますと、メーン州のバンゴー国際空港で25日、8人が乗ったプライベートジェットが離陸直後に墜落しました。機体は車輪が上になった逆さまの状態で炎上し、乗っていた7人が死亡しました。空港によりますと、事故当時、空港は寒波の影響で悪天候に見舞われていた