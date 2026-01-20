その後、ドル円は下げを一服させており、１５４円ちょうど付近での推移となっている。先週末の急落の流れが続いており、円の買い戻しが活発化しているほか、本日はドル安も目立っている。そのような中、ドル円のロング勢も見切り売りを加速させているようだ。 日銀は金利、資本フロー、為替レートの管理においてジレンマに直面しているとエコノミストが指摘している。日銀が短期金利を据え置く一方で、日本国債