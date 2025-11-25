きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ポンドドルは買いが加速しており、１．３７ドル台まで一時上昇する場面が見られた。昨年９月以来の高水準で、９月１７日高値が１．３７２５ドル付近に来ており、目先はその水準が意識される。一方、ポンド円は円高加速から一時２１０円を割り込む展開。２１日線を下放れる展開となっており、目先は２１０円の水準を維持できるか注目される。 ただ、ポンドに関しては政治的な不透明