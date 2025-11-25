本日のユーロドルは、ＮＹ時間に入ってドル安が強まる中で買いが強まり、昨年９月以来の一時１．１９ドル台に上昇する場面が見られた。さすがに先週からの急ピッチば上昇で過熱感も高まっており、過熱感を測るテクニカル指標であるＲＳＩは買われ過ぎの水準である７０付近まで上昇している。一方、ユーロ円は円の買戻しが加速しており、一時１８１円台に下落。 地政学リスクの低下と、対円でドルを売る日米協調