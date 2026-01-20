文化放送で放送中の『稜海しました！超特急QR』（毎週月曜日 深夜1時30分～2時00分）では、2月13日（金）～2月22日（日）に、初のPOP UP SHOPを開催する。 当番組は、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ「超特急」のメンバー、カイ＆リョウガによる初のラジオ番組。不定期で開催しているトークライブ「稜海しました！」の自由で飾らない雰囲気をそのままに、素の2人が、どん