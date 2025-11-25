フィリピンの首都マニラで日本人が襲われ、所持品を奪われるなどした強盗傷害事件が2件発生しました。被害者の1人は、犯人に棒のようなもので頭を殴られ、大けがをしています。フィリピンにある日本大使館によりますと、首都マニラの路上で24日午前、歩いていた日本人が突然、何者かに棒のようなもので後頭部を殴られました。被害者が抵抗したところ、さらに複数回殴られ、犯人は被害者のカバンを奪って逃走したということです。現