店舗に突っ込み大破した車＝２７日午前１時４０分ごろ、横浜市内２６日午後９時ごろ、横浜市中区曙町のフィットネスジム前で乗用車が事故を起こしたと、通行人から１１０番通報があった。運転していた同市内の７０代男性と同乗の７０代女性のほか、店舗前にいた３０代男性も巻き込まれ、病院に搬送された。伊勢佐木署によると、国道１６号を走行していた車が対向車線を越え、店舗前の電柱に衝突。弾みで店舗前に止めてあったバ