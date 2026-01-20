次第に為替市場はドル安が強まっており、ユーロドルは一時１．１９ドル台を回復している。昨年９月以来の高値水準。 市場からは、トランプ政権がドル安を容認、あるいは支持している可能性を織り込み始めているとの指摘も出ている。先週金曜日にはＮＹ連銀がドル円のレートチェックを実施とのニュースが流れていたことも、ドル安容認観測を高めている模様。 一方、ユーロの方は、ＥＣＢの利下