NY株式26日（NY時間11:22）（日本時間01:22） ダウ平均49253.55（+154.84+0.32%） ナスダック23644.11（+142.87+0.61%） CME日経平均先物52730（大証終比：-130-0.25%） 欧州株式26日GMT16:22 英FT100 10160.69（+17.25+0.17%） 独DAX 24946.56（+45.85+0.18%） 仏CAC40 8129.00（-14.05-0.17%） 米国債利回り 2年債 3.596（+0.002） 10年債 4.211（-0.014） 30年債 4