２１日、遼寧省葫蘆島市興城で撮影した海氷。（ドローンから、葫蘆島＝新華社配信／田嘉）【新華社葫蘆島1月26日】中国遼寧省葫蘆島（ころとう）市付近の海域でこのほど、低温の影響により氷が出現し、独特の景観を形成した。２１日、遼寧省葫蘆島市綏中県で撮影した海氷。（ドローンから、葫蘆島＝新華社記者／潘碰竜）２１日、遼寧省葫蘆島市興城で撮影した海氷。（ドローンから、葫蘆島＝新華社配信／田嘉）２１日、遼