『悪魔がはらわたでいけにえで私』『ザ・ゲスイドウズ』の宇賀那健一監督によるハードコア・スラッシャー『インコンプリート・チェアーズ』が現在公開中。人体で椅子を作るという狂気的な本作の“超過激版”予告編が解禁されている。大変見る人を選ぶこの予告編では、“人間椅子”作りに励む椅子職人・九条新介（一ノ瀬竜）の日常を大胆にお披露目。冒頭から、素材にするらしき人間の皮膚が洗濯バサミで干されてヒラヒラ。次々と人