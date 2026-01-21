Ｊ１福岡が水戸のＧＫ松山健太（２７）の獲得に乗り出していることが２６日、分かった。複数の関係者によると完全移籍とみられ、交渉は大筋合意に達しているという。松山は福岡県出身で桃山学院大から２０２１年にＪ３（当時）盛岡入り。鹿児島を経て水戸に加入し、２５年夏に浦和へ期限付き移籍していた。出場機会はなかったものの、練習に対する姿勢や人柄への評価は高く、今季も浦和に残留する可能性もあったが、今月２日に