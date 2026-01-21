次第に為替市場はドル安が強まっており、ドル円は１５３．７０円付近と本日安値圏での推移となっているほか、ユーロドルは１．１９ドル台をうかがう展開が見られている。 オプション市場ではドルの弱気バイアスが高水準に達している。市場は、米政権がドル安を容認、あるいは支持している可能性を織り込み始めているという。先週金曜日にはＮＹ連銀がドル円のレートチェックを実施とのニュースが流れてい