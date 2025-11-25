【新華社東京1月26日】東京・上野動物園で25日、中国への帰国を控えた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（暁暁）とレイレイ（蕾蕾）が最後の一般公開を迎えた。2頭は27日に中国への帰途に就く。埼玉県越谷市から来た11歳の男の子は取材に対し「とてもかわいくて、よかった」と答え、中国でも頑張ってほしいと話した。2頭は2024年9月に中国へ戻った雄のリーリー（力力＝中国名『比力』）と雌のシンシン（真真＝中国名『