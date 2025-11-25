アメリカ中西部ミネソタ州で移民当局が発砲し、男性が死亡した事件。“発砲の正当性”をめぐって、抗議の声が広がっています。夜になっても、多くの人が祈りを捧げていました。近くに住む住民「家から2ブロックの場所で人が殺されたんだ。不安だよ。アメリカ人はこんなこと望んでない」アメリカ中西部の都市ミネアポリス。24日、この場所でアメリカ人男性が移民当局職員に撃たれて死亡する事件が起きました。発砲は正当な行為だっ