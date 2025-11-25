２５日未明、昆明車両段（車両基地）昆明南動車運用所で撮影した動車組（動力分散式列車）。（ドローンから、昆明＝新華社配信／楊紫軒）【新華社北京1月26日】中国で26日午前0時、全国の鉄道ダイヤが改正された。旅客列車は243本増の1万2130本、貨物列車は177本増の2万3748本となった。鉄道の旅客・貨物輸送能力と効率がさらに高まり、物流が継続的に改善されることで、経済と社会の質の高い発展につながる。２５日、雲南省曲靖