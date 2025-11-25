26日午後9時すぎ、神奈川県横浜市で車が歩道に突っ込み、電柱に衝突する事故があり、歩行者ら3人がケガをしました。消防によりますと26日午後9時すぎ、横浜市中区曙町で「乗用車が店舗につっこんで人が挟まれている」と通報がありました。現場は横浜市営地下鉄ブルーラインの阪東橋駅前のスポーツジムの目の前で、警察によると、車は歩道で電柱につっこみ、その反動で車の後部がスポーツジムに衝突したということです。この事故で