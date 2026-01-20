中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信） 【新華社北京1月26日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は26日の記者会見で、ミャンマー総選挙の3回目の投票が25日に終了したことを受け、中国はミャンマー各方面が総選挙を通じて恒久的な平和と和解を実現することを支持すると表明した。郭氏は次のように述べた。選挙が中国やロシア、インド、東南アジア諸国連合（ASEAN）関係国、国際機関が派遣した監視団の支