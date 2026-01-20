第51回衆議院選挙は27日、公示されます。それを前に各党の党首が日本テレビの「news zero」に出演し、消費税の減税などをテーマに議論しました。自民党 高市首相「食料品の消費税率ゼロですね、これを国民会議でスケジュール、財源なども検討する。これが自民党の掲げてるものです。ただ、内閣総理大臣としては、やはり目標は示したい、できるだけ早く実現をしたい」中道改革連合 野田共同代表「総理大臣の公約と、総裁の公約が違