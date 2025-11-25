高市早苗首相（自民党総裁）は26日のTBS番組で、衆院選公約で掲げた食品消費税ゼロの検討を巡り、社会保障と税の一体改革を議論する「国民会議」で合意に至らなければ、実施に向けた関連法案の提出は難しいとの認識を示した。「『国民会議』で一定の結論が出ない限り、法律案に結び付かない」と述べた。その上で「協力いただき、今年の臨時国会で成立させてほしい」と呼びかけた。