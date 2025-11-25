【ニューヨーク共同】週明け26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前週末比141.33ドル高の4万9240.04ドルを付けた。米IT大手の決算発表が本格化するのを前に、業績に期待した買い注文が先行した。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の開催を控えて様子見ムードもあった。